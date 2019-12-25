Данилу Вучича госпитализировали в инфекционную клинику.

Сын президента Сербии заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в собственном Instagram-аккаунте. Он объяснил, что COVID-19 подхватил его старший, 22-летний ребенок. Александр Вучич заявил, что Данила сказал ему, что не собирается сдаваться.

Сын, ты победишь и это прокомментировал политик

Вучич добавил, что клиническая картина состояния здоровья Данилы заставила врачей госпитализировать пациента в инфекционную больницу.

Напомним, что Россия направила Сербии 11 военных транспортников с гуманитарной помощью и медицинским оборудованием для борьбы против коронавируса. После этого глава Минобороны страны поблагодарил своего коллегу Сергей Шойгу и президента РФ Владимира Путина за содействие.

Военные специалисты РФ прибыли в Армению для борьбы с коронавирусом.

Фото: Instagram/avucic.