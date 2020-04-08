Военные специалисты РФ прибыли в Армению для борьбы с коронавирусом

С собой эксперты привезли подвижную лабораторию.

Военные специалисты из России прибыли в Армению для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Минобороны. Специалисты рассказали, что военные привезли с собой подвижную лабораторию. Она позволит местным врачам проводить исследования, необходимые для выявления наличия коронавируса в организме пациентов. Профилактическая работа на территории Армении будет проводиться на участках местных ВС и на 102-ой российской военной базе.

Задачей экспертов из России будет оказать помощь местным медикам в борьбе против распространения инфекции COVID-19. По данным агентства, соответствующие договоренности достигнуты главами Минобороны РФ и Армении в рамках содействия оборонных ведомств.

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Видео и фото: YouTube/Armlink Armenia