Глава Минобороны Сербии поблагодарил РФ за "своевременную поддержку".

Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. В пресс-релизе ведомства говорится о том, что глава минобороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность российскому коллеге Сергею Шойгу. Он добавил, что партнеры оказали Белграду своевременную поддержку во время распространения коронавирусной инфекции.

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Александр Вулин также поблагодарил за гуманитарную поддержку Владимира Путина. Напомним, что президент России направил в Сербию 11 транспортников Ил-76. Последний борт вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Московской области еще 4 апреля. В самолетах находился гуманитарный груз, оборудование для дезинфекции и 87 военных вирусологов и эпидемиологов, служащие из РХБЗ и военная техника.

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Видео: Youtube/ Минобороны России