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В России создали авиагруппировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом

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В Белград вылетели военные вирусологи с оборудованием и техникой.

В России создали авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей из Министерства обороны. Известно, что Москва направила Белграду первый транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Он уже вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в направлении аэродрома "Батайница". На борту находится передовая группа российских специалистов.

На данный момент известно, что силы Минобороны перебросят в Сербию на 11 рейсах 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное оборудование для дезинфекции и 16 единиц техники.  Договоренность о поставках достигнута президентами стран в ходе телефонных переговоров. По информации от Кремля, они состоялись накануне. Россия согласилась направить Сербии гуманитарную поддержку и вирусологов.

Напомним, что Минздрав Сербии заявил, что по последней статистике по стране коронавирусом заразились 1171 человек. От инфекции скончался 31 пациент с подтвержденным COVID-19.

Глава МИД Сербии заявил о попытках остановить "Турецкий поток".

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: коронавирус, сербия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Андреев Александр
Сегодня 12:59

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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