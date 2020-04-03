В России создали авиагруппировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом

В Белград вылетели военные вирусологи с оборудованием и техникой.

В России создали авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей из Министерства обороны. Известно, что Москва направила Белграду первый транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Он уже вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в направлении аэродрома "Батайница". На борту находится передовая группа российских специалистов.

На данный момент известно, что силы Минобороны перебросят в Сербию на 11 рейсах 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное оборудование для дезинфекции и 16 единиц техники. Договоренность о поставках достигнута президентами стран в ходе телефонных переговоров. По информации от Кремля, они состоялись накануне. Россия согласилась направить Сербии гуманитарную поддержку и вирусологов.

Напомним, что Минздрав Сербии заявил, что по последней статистике по стране коронавирусом заразились 1171 человек. От инфекции скончался 31 пациент с подтвержденным COVID-19.

Глава МИД Сербии заявил о попытках остановить "Турецкий поток".

Видео: YouTube / Минобороны России