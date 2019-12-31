Глава МИД Сербии заявил о попытках остановить "Турецкий поток"

Дачич пояснил, что сейчас ждут, когда газ из хранилища Болгарии дойдет до границы с Сербией.

Сербия указала на попытки остановить строительство газопровода "Турецкий поток". Министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что попытки надавить останутся безуспешными.

Дачич пояснил, что сейчас ждут, когда газ из хранилища Болгарии дойдет до границы с Сербией. Он отметил, что это чрезвычайно важно и Сербия настаивает на реализации проекта. По его словам, Сербии не дают альтернативного варианта обеспечения сырьем, однако продолжают давление.

Сжиженный газ США обойдется стране в два раза дороже российского. Кроме того, проект его транзита находится на стадии планирования.