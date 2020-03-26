Правительство Сербии запросит у РФ помощь в борьбе с коронавирусом

По данным местного СМИ, попросить помощи у РФ правительству предложило МВД Сербии.

Министерство внутренних дел Сербии обратилось к правительству с инициативой обратиться за помощью к России по противодействию коронавирусной инфекции. По данным РИА "Новости", идея была высказана на заседании кабинета министров. Правительство Сербии примет данное предложение.

По данным местного канала RTS, Белград попросил помощь по соглашению правительств двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного реагирования в гуманитарной сфере.

Ранее мы сообщали о том, что Сербия указала на попытки остановить строительство газопровода "Турецкий поток". Министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что попытки надавить останутся безуспешными.

Видео: ITV News / YouTube