В Минобороны рассказали о подготовке военных медиков к работе в Белграде.

Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Минобороны России. Чиновники объяснили, что на территории Белграда медицинские специалисты провели техосмотр и подготовили технику, оборудование и изучили район работы. Российские эксперты развернут временный автопарк и пункты обработки машин, задействованных в мероприятиях по дезинфекции улиц столицы Сербии. Для этих нужд представители Вооруженных сил страны предоставили российским военным часть собственной военно-медицинской академии.

Напомним, что военные медики из России в основном будут работать на территории двух важнейших больниц Белграда. Речь идет о клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт", а также клиническом центре имени Драгоша Мишевича. В них располагаются пациенты, у который подтверждена коронавирусная инфекция. Все зараженные госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

На данный момент в Сербии зарегистрировано более 1,6 тысяч человек, зараженных коронавирусом. Из них 39 человек погибли от инфекции.

В России создали авиагруппировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

Видео: Youtube/ Георгий Коноплян