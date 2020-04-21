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В Сербии российские специалисты продезинфицировали военный учебный центр

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Специалисты Минобороны работают на территории города Пожаревац.

В Сербии российские специалисты продезинфицировали военный учебный центр. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным военного ведомства, силы российских РХБз совместно с иностранными коллегами чистили центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац.

Глава минобороны Сербии напомнил, что российские военные поделились опытом, а также подменяли местных врачей на особенно опасных участках работы.

Их поддержка и помощь очень много значат для нас! Они демонстрируют нам прекрасный пример того, насколько они важны, насколько они преданны и терпеливы

прокомментировал Александр Вулин

В Минобороны рассказали, что военные химики обработали внутренние помещения центра. Сербская сторона взяла на себя дезинфекцию территории воинской части. К настоящему времени Россия провела в стране более 80 дезинфицирующих мероприятий. Медики провели более сотни выездов. 
 

Теги: войска рхб, дезинфекция, минобороны, пожаревац, сербия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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