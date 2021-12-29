Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным

Александер Шалленберг вспомнил о танце президента РФ с его коллегой Карин Кнайсль.

Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление Александер Шалленберг сделал в эфире местного телеканала ORF. Чиновник напомнил журналистам о том, что ранее с главой РФ кружилась его предшественница - Карин Кнайсль.

Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Напомним, что независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль находилась в должности министра иностранных дел Австрии с 2017 года по 2019 год. В августе 2018 года российский лидер был на свадьбе иностранки, когда она выходила замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. Тогда же пресса зафиксировала танец между Путиным и Кнайсль. Глава РФ находился на мероприятии всего час.

Глава МИД Австрии: ЕС готовит новые санкции против России.

Фото и видео: orf.at