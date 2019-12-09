Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Карин Кнайсль отметила, что президент России владеет "старой школой".

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как танцует президент России Владимир Путин. Своими впечатлениями она поделилась в беседе со студентами МГИМО. Об этом пишут РИА Новости.

Кнайсль отметила, что лидер российского государства владеет "старой школой". Она подразумевает "очень хорошие манеры". Вначале танца Путин поклонился — это знак вежливости в танцевальном этикете.

По словам экс-главы МИД Австрии, общественность неоднозначно отнеслась к танцу. Женщина посоветовала занимать себя не только информацией, фактами и книгами. "Не забывайте, что в жизни есть и другие вещи".

Президент России присутствовал на свадьбе Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера в августе 2018 года. Женщина призналась, что не ожидала, что Путин примет приглашение. Его визит на церемонию бракосочетания носил частный характер. Российский лидер подарил молодоженам выступление Кубанского казачьего хора.

Ранее мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с 20-летием договора о Союзном государстве.

Видео: YouTube / Österreichisches Außenministerium, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Global News