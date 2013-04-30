Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"

Всего в совет вошли 11 человек.

Акционеры российской нефтегазовой компании "Роснефти" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что в перечне лиц, которые вошли в новый состав, присутствует бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Также, согласно сообщению "Роснефти", на новый срок были переизбраны глава компании Игорь Сечин, вице-премьер России Александр Новак и помощник главы РФ Максим Орешкин.

Всего в новый совет директоров российской нефтегазовой компании вошли 11 человек.

Ранее мы сообщали, что США впервые за 30 лет импортировали нефть из Ирана.

Фото: Instagram/karin.kneissl