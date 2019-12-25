США впервые за 30 лет импортировали нефть из Ирана

Общий объем составил 33 тысячи баррелей в сутки.

Соединенные штаты впервые за 30 лет импортировали нефть из Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Управления энергетической информации Министерства энергетики страны.

Согласно имеющимся данным, общий объем экспорта "черного золота" в США составил 33 тысячи баррелей в сутки впервые с ноября 1991 года. 30 лет назад, когда состоялась последняя поставка нефти из Ирана в Соединенные Штаты, объем составил 64 тысячи баррелей в сутки.

В материалах Управления также сказано, что Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США почти в два раза по сравнению с февралем текущего года и заняла второе место по объему экспорта топлива. На первом месте – Канада, на втором – Мексика.

Что касается российского экспорта, то за март 2021 года эти данные выросли на 4,6 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что исключают дефицит бензина летом.

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