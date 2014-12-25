В Минэнерго исключают дефицит бензина летом

В Минэнерго исключили дефицит бензина в летний период. В сообщении говорится, что влияние на внутренний рынок топлива в России оказывает рост мировых цен на нефть летом. Однако рост цен может быть сдержан донастройкой демпфирующего механизма.
В ведомстве подчеркивают, что по этой причине удастся избежать дефицита бензина и его подорожания в ближайшие месяцы. В Минэнерго считают, что сдержанный рост оптовых цен позволил сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний.
Так, оптовые цены на бензин в апреле были снижены на 0,2%. А динамика средних потребительских цен на бензин не стала выше 0,5%.
Фото: pixabay
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