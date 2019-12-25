Дерипаска предрек скорый конец эпохи нефти и газа

Предполагается, что к 2050 году спрос на уголь и нефть упадет на 90 -75%.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска у себя в телеграм-канале прокомментировал доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором говорится, достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков. В связи с этим бизнесмен отметил, что прогнозы МЭА – отличный повод задуматься о будущем энергетике. По его словам, эпоха нефти и газа скоро закончится.

"Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", — подчеркнула Дерипаска.

По прогнозам агентства, к 2050 году спрос на уголь и нефть упадет на 90 – 75% соответственно. А вот мировое ВВП увеличится на 0,5% в случае отказа от ископаемого топлива. В развитых странах затраты семьи на энергетику снизятся с 2,8 до 2,3 тысячи долларов.

"Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что напротив — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", — подчеркнул Дерипаска.

По его словам, нужно создавать механизмы, не позволяющие отдельным странам и дальше грабить планету, нарушая международные нормы.

Фото: pixabay