Глава МИД Австрии: ЕС готовит новые санкции против России

Они не коснутся газового сектора и "Северного потока – 2".

Евросоюз готовит санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Presse am Sonntag сообщил глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг.

Министр уточнил, экономические ограничения не будут касаться газового сектора и "Северного потока – 2", так как Европа зависит в энергетическом плане от РФ.

Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Дипломат отметил, Европейский союз готов вести диалог с Россией, однако ей не удастся избежать обширных ограничений в случае эскалации или вторжения на Украину.

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон применит санкции против РФ, если она попробует создать "марионеточный режим" на Украине.

Фото: Twitter / a_schallenberg