Рааб: Лондон применит санкции против РФ, если она попробует создать "марионеточный режим" на Украине

Россию предупредили о серьезных последствиях, если она попытается "вторгнуться на Украину".

Лондон намерен применить против России санкции, если она попробует создать на территории Украины "марионеточный режим". Об этом в интервью телевизионному каналу Sky News заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Лондон будет "стоять плечом к плечу" с Киевом. Рааб подчеркнул, Москва также столкнется с серьезными последствиями, если попытается "вторгнуться на Украину".

Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим. Доминик Рааб, заместитель премьер-министра Великобритании

Он отметил, "крайне маловероятно", что Великобритания отправит свои войска на Украину в случае "вторжения" России.

Напомним, министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление о том, что Кремль якобы намерен установить пророссийское руководство на Украине. В качестве потенциального лидера Лондон рассматривает экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. В ведомстве считают, что вопрос о его "назначении" рассматривается российскими властями в рамках "вторжения и оккупации" Украины.

Ранее в ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными.

Видео: Twitter/RidgeOnSunday