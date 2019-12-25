Виталий Савельев допустил возобновление авиасообщения с ЕС до конца 2020 года.

Глава "Аэрофлота" обозначил сроки запуска рейсов из России в Европу. Об этом Виталий Савельев рассказал журналистам телеканала "Россия 24". По словам специалиста, Евросоюз не пускает РФ на свою территорию из-за проблемы в сфере выявления индикаторов неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Страны, как, например, Россия, США, где идет в большом количестве тестирование людей — мы одни из первых в мире по количеству тестов, которые проводим, — а есть страны, где тесты проводятся только в случае, если человек показывает какие-то симптомы Виталий Савельев, глава "Аэрофлота"

Специалист объяснил, что разная методика выявления коронавирусных больных влияет на некоторые индикаторы, по которым оценивается эпидемиологическая обстановка в стране.

Савельев напомнил, что раз в две недели Евросоюз обновляет список стран, гражданам которых можно въезжать на территорию во время пандемии COVID-19. В "Аэрофлоте" не исключают, что РФ может оказаться в данном перечне до конца 2020 года.

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа.