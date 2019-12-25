Генсек Совбеза Японии обсудил в Вашингтоне планы укрепления ПРО

Сигэру Китамура рассказал Роберту О'Брайену о планах Токио по укреплению ПРО.

Генеральный секретарь японского Совета Безопасности обсудил в Вашингтоне планы укрепления ПРО. Об этом рассказали журналисты местного телеканала NHK. В СМИ отметили, что Сигэру Китамура встретился с помощником американского президента по национальной безопасности Робертом О"Брайеном. Токио заявило о собственных планах по укреплению противоракетной обороны после отказа от размещения наземных комплексов Aegis Ashore.

Журналисты считают, что на данный момент у правящей партии Японии (ЛДП) нет четкого представления о том, как именно следует укреплять систему ПРО. Днем 24 сентября министр обороны Нобуо Киси заявил политикам, что сейчас Токио склоняется к "морскому" варианту размещения комплексов ПРО. Для этого будут использоваться платформы, аналогичные тем, что необходимы для добычи нефти. На них планирует установить системы ПРО.

В Японии рассказали о важности сотрудничества с американскими партнерами в целях обеспечения свободного и открытого доступа к Индо-Тихоокеанскому региону.

В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника".

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