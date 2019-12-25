В США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО

Вашингтон просит Токио вернуться к использованию Aegis Ashore.

В США указали Японии на нерациональность и затратность нового плана укрепления противоракетной обороны. Об этом сообщил местный телеканал NHK со ссылкой на собственные в правительстве. В СМИ рассказали, что Токио собирается построить специализированные корабли для противодействия баллистическим ракетам.

Американские эксперты уточнили, что Японии следует вернуться к плану размещения наземных элементов американской системы ПРО Aegis Ashore. Отказ от комплексов приведет к еще большим государственным расходам. В частности, среда потребуются на переоборудование кораблей, на которых чиновники надеются установить элементы ПРО.

Напомним, что сейчас Токио использует двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3. Они способны перехватить баллистические ракеты на среднем этапе траектории. Если цель не будет ликвидирована, начинается второй уровень защиты. В нем участвуют системы Patriot PAC-3.

В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.