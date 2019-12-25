Флот США опроверг сведения о направлении своего эсминца в сторону Крыма

Все это время судно находилось в порту Одесса.

Военно-морской флот Соединенных Штатов опроверг появившиеся в Сети слухи о том, что американский эсминец Ross направляется в сторону Крыма. Информация появилась в официальном Twitter учений Sea Breeze.

Пользователи интернета заявляли о взятии курса надводным судном в сторону полуострова, ссылаясь на сайты, с помощью которых можно отслеживать движения кораблей.

Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и будет продолжать находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze. из сообщения в Twitter

Напомним, днем ранее Министерство обороны России сообщило о нахождении голландского фрегата Evertsen в нейтральных водах Черного моря, который во время движения изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Для недопущения нарушения российской госграницы в небо были подняты истребители РФ.

Кроме того, 23 июня британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории России. ВС РФ совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло запретные для него воды.

Ранее в Крыму прошла проверка системы ПВО на фоне учений НАТО Sea Breeze.

Фото: Twitter/Exercise Sea Breeze, pixabay.com