Боевой корабль из Нидерландов почти зашел в Керченский пролив.

Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео. Ролик опубликовали представители пресс-службы Минобороны РФ. На кадрах зафиксировано как иностранный корабль двигается в направлении Керченского пролива. Борт Военно-морских сил Нидерландов сопроводила российская боевая авиация Военно-космических сил.

Ранее в Нидерландах говорили о том, что 24 июня истребители РФ "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen, а также имитировали атаки на корабль. После этих маневров у экипажа якобы начались перебои в работе электронного оборудования. В Минобороны России заявили, что судно изменило курс следования в Черном море. Из нейтральных вод он начал двигаться в сторону российской границы. Чтобы не допустить нарушения ее целостности в небо были подняты Су-30 и бомбардировщики Су-24. Военные отметили, что полет проводился на безопасном расстоянии от фрегата из Нидерландов.

Нидерланды обвинили Россию в опасных полетах рядом с фрегатом.

Видео: Минобороны России