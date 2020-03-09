В Крыму прошла проверка системы ПВО на фоне учений НАТО Sea Breeze

В мероприятиях приняли участие российские самолеты и вертолеты.

Российские военные проверили готовность систем противовоздушной обороны Крыма на фоне маневров Украины и НАТО в ходе учений Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом сообщил "РИА Новости" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам контрольными целями для комплексов ПВО С-400 выступили российские истребители, бомбардировщики и вертолеты. Всего - около 20 воздушных единиц. Кроме того, были задействованы самоходные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

По словам Рулева, авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах. Все цели были обнаружены системами ПВО, которые открыли по ним электронные пуски (фактической стрельбы не осуществлялось).

Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что за данные мероприятия буду тщательно отслеживаться российскими военными.

Ранее Представитель США Кайл Гантт заявил, что учения Sea Breeze - 2021 не носят провокационный характер.

Фото: Минобороны РФ