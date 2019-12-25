Представитель США: Sea Breeze - 2021 не носят провокационный характер

Кайл Гантт объяснил, зачем США нужны эти маневры в регионе.

Представитель США заявил, что учения Sea Breeze - 2021 не носят провокационный характер. Об этом журналистам на брифинге рассказал заместитель начальника 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил Кайл Гантт. Чиновник подчеркнул, что тренировочные мероприятие страны НАТО и Киев проводят в международных водах. Они призваны показать миру, что международные воды акватории региона открыты для судов всех стран.

Все будет происходить в пределах международных вод. И ничего нет провокационного в том, что будут происходить военно-морские учения в международных водах. Кайл Гантт, представитель ВМС США

Ранее командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа говорил СМИ о том, что все участники маневров будут действовать в соответствии с нормами международного морского права. Специалисты предупредили заинтересованные стороны о районах проведения военных учений еще в начале месяца.

Генерал СБУ: НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией.

Фото: Pixabay.com