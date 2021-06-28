Генерал СБУ: НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией

Украину не примут в Альянс, пока она соседствует с РФ.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что Североатлантический Альянс не поможет Украине в случае ее войны с РФ. Об этом он сказал в телеэфире канала "НАШ".

По его словам, участие Киева в совместных с Соединенными Штатами учениях Sea Breeze рассматривается как бонус за отказ в принятии в военно-политический блок.

Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения - это не война. Василий Вовк, генерал-майор СБУ

По его словам, участники учений не станут воевать с РФ. Кроме того, Вовк увидел сигнал после саммита российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Он заключается в том, что Украину не примут в НАТО, пока она соседствует с Россией.

Напомним, Москва призвала Вашингтон и его союзников отказаться от проведения украино-американских учений Sea Breeze в акватории Черного моря. Данные мероприятия пройдут с 28 июня по 10 июля текущего года. В них примут участие пять тысяч военных и более 30 единиц надводных судов из 32 государств.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала основные цели совместных учений Украины и Северного Альянса.

Видео: Youtube / НАШ