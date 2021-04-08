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Генерал СБУ заявил об опасности потери востока Украины из-за НАТО

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Василий Вовк объяснил, почему военный альянс не поможет Киеву в войне против РФ.

Генерал-майор следственного управления СБУ заявил об опасности потери Киевом востока страны из-за НАТО. Такое заявление военнослужащий Василий Вовк сделал в эфире местного телеканала "НАШ". По мнению специалиста, вмешательство Североатлантического альянса в ситуацию может только ее усугубить, так как Украина лишится нескольких областей на юго-востоке государства.

Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. Никто нас не возьмет в НАТО.

Василий Вовк, украинский генерал-майор 

Эксперт полагает, что Украину никто не возьмет в НАТО, поэтому страны откажутся защищать страну при той ситуации, которая фиксируется сейчас. Вовк отметил, что в стране нет целостности государства, целостности руководства. Генерал уверен, что без поддержки НАТО Киев проиграет сражение, но альянс не станет принимать участие в боевых действиях.

Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области.

Василий Вовк, украинский генерал-майор 

Депутат Рады заявил конфликт РФ и США может привести к войне на Украине.

Видео: YouTube / НАШ

Теги: василий вовк, генерал, донбасс, нато, сбу
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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