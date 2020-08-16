Депутат Рады заявил РФ и США может привести к войне на Украине

Евгений Шевченко рассказал о своем страхе перед холодной войной между сверхдержавами.

Депутат Верховной Рады заявил, что противостояние по типу холодной войны РФ и США может привести к полномасштабному вооруженному конфликту на Украине. Такой информацией с журналистами телеканала "Перший Незалежний" поделился представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко. Специалист считает, что Киев будет выбран в качестве новой "горячей точки". Эфир программы доступен на YouTube-платформе.

Мы стоим на пороге огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем… А из истории я знаю, что если эти сверхдержавы, которые обладают ядерным оружием и никогда в принципе не будут с друг другом напрямую, значит где-то в мире происходят горячие точки. Евгений Шевченко, украинский депутат

Эксперт напомнил, что на Украине уже и так ведется конфликт, но ситуация может превратиться в полномасштабную войну. шевченко уточнил, что такие перспективы его очень пугают и настораживают.

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