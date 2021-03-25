СБУ обвинила двух экс-депутатов Рады в поставках вооружения из РФ

Под подозрение попали Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

Служба безопасности Украины обвинила двух экс-депутатов Верховной Рады в поставках незаконного вооружения из России. По мнению ведомства, преступления совершили Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. пресс-служба СБУ

Силовики полагают, что подозреваемые были возможными организаторами преступной группы, которая занималась ввозом вне таможенного контроля запчастей для боевой техники, а также товаров двойного назначения с территории РФ. Предположительно, затем товары продавались государственным предприятиям по завышенной стоимости. В состав ОПГ могло входить порядка 150 человек, которые работали под прикрытием охранных компаний или общественных организаций. Бывшим депутатам предъявлено обвинение по статье 260 УК. СБУ решает вопрос об избрании фигурантам расследования меры пресечения.

СБУ возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму.



Видео: Youtube/Служба безпеки України