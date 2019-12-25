Украина объявила Шария в государственный розыск

Причина в том, что политик не явился на допрос в СБУ.

Украина объявила лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в государственный розыск. Причина в том, что политик не явился на допрос в СБУ.

Служба безопасности Украины заявила, что политик и блогер Шарий объявлен в государственный розыск.

Ранее СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности в информационной сфере. Сотрудники следствия предполагают, что есть основания полагать, что блогер действовал по заказу структур из других государств.

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