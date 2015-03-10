Опубликована запись матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена

Ее представил депутат Верховной рады.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач представил запись предполагаемых разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает "Страна.ua".

Деркач объяснил публикацию пленки разговоров бывшего украинского лидера желанием разоблачить коррупцию. Депутат уточнил, что Порошенко хотел убрать с должностей всех, кто мешал компании "Бурисма" заносить деньги семье Байденов за политическую "крышу".

На опубликованной записи Порошенко после разговора с президентом США обратился к бывшему главе МИД Павлу Климкину и председателю Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину. В своем обращении экс-президент использовал русский язык и регулярно матерился.

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Видео: YouTube / Главред