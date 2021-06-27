В МИД РФ назвали цели учений НАТО и Украины

В ведомстве уверены, что во время мероприятий осуществляется переброска оружия на территорию Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала основные цели совместных учений Украины и Северного Альянса. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, данными целями являются "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину.

Первая - это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Вторая цель заключается в переброске военной техники и оружия на территорию Украины под прикрытием учений. По словам Захаровой, в 2021 году страны НАТО проводят семь учений "на территории этого государства", причем МИД РФ задается вопросом, чему и как при подобных мероприятиях можно научиться, особенно в период, когда "коллапс практически близится по всем фронтам".

Ранее Москва призвала Вашингтон и его союзников отказаться от проведения украино-американских учений Sea Breeze в акватории Черного моря. Данные мероприятия пройдут с 28 июня по 10 июля текущего года. В них примут участие пять тысяч военных и более 30 единиц надводных судов из 32 государств.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE