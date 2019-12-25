Финляндия разрешит въезд полностью привитым от COVID-19

Власти Финляндии, начиная с 26 июля, разрешат въезд на территорию государства привитым от COVID-19 иностранцам. Об этом информирует пресс-служба финского Министерства иностранных дел.
В ведомстве уточнили, въехать в Финляндию будут иметь право только те люди, которые прошли курс вакцинации препаратами, одобренными Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. При себе они обязаны иметь документ, подтверждающий наличие прививки.
26 июля вы сможете приехать в Финляндию, предоставив сертификат о полной вакцинации [от коронавируса].
из сообщения МИД Финляндии
Отмечается, что в перечне одобренных препаратов нет ни одной российской вакцины от COVID-19. Финляндия в настоящее время пускает на территорию государства переболевших коронавирусом за последние полгода, но только из стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
Напомним, представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами.
Ранее мы сообщали, что новые правила обяжут отдыхающих вакцинироваться на Кубани в течение трех дней после приезда.
Фото: pixabay.com
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