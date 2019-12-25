Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов

Сейчас отправиться на отдых в данную страну можно из 45 международных аэропортов РФ.

Граждане РФ смогут отправиться на отдых в Турцию еще из 13 российских городов. Об этом информирует официальный сайт Росавиации. Рейсы возобновятся с 12 июля.

Сообщается, что такое решение принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Улететь в Турцию можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, а также из Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. С 12 июля текущего года будут возможны полеты в Измир.

Ранее Россия возобновила авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. В настоящее время граждане РФ отправиться на отдых в данную страну из 45 международных аэропортов.

Напомним, авиасообщение с Турцией было временно остановлено с 15 апреля по 22 июня текущего года в связи с неблагоприятной обстановкой с COVID-19 на территории иностранного государства. Возобновить полеты было решено после визита российской делегации экспертов и оценки ситуации с коронавирусом, которые отметили улучшение эпидемиологической обстановки на курортах.

Ранее мы сообщали, что Турция разрешит въезд в страну россиянам, привитым любой вакциной от коронавируса.

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