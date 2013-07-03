Турция разрешит въезд в страну россиянам, привитым любой вакциной от коронавируса

В остальных случаях власти потребуют предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Турция разрешит въезд в страну россиянам, привитым любой российской вакциной от коронавируса. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит ТАСС.

Чавушоглу отметил, что те туристы, которые получили две дозы любого зарегистрированного препарата, могут посетить Турцию. В ином случае власти будут запрашивать отрицательный ПЦР-тест, который должен быть сделан в течение 72 часов перед вылетом. Кроме того, глава МИД Турции отметил, что в ходе переговоров с Лавровым власти предложили взаимно признать сертификаты о вакцинации.

Ранее Эрдоган заявил о начале прокладки канала "Стамбул".

Видео: МИД России