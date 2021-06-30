Его планируют закончить через шесть лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале прокладки канала "Стамбул". Об этом он рассказал в рамках выступления перед фракцией правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит "РИА Новости".

Речь идет о грядущем строительстве проекта, который соединит Черное и Мраморное моря. Эрдоган считает, что канал будет построен через шесть лет.

Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он также добавил, что вокруг канала построят сейсмостойкие дома, в которых будут проживать около 500 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Турция приступила к реализации проекта канала "Стамбул" в обход Босфора.

Видео: YouTube / Anadolu Ajansı