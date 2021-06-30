Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале прокладки канала "Стамбул". Об этом он рассказал в рамках выступления перед фракцией правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит "РИА Новости".
Речь идет о грядущем строительстве проекта, который соединит Черное и Мраморное моря. Эрдоган считает, что канал будет построен через шесть лет.
Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Он также добавил, что вокруг канала построят сейсмостойкие дома, в которых будут проживать около 500 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что Турция приступила к реализации проекта канала "Стамбул" в обход Босфора.
Видео: YouTube / Anadolu Ajansı
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