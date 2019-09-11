Президент Эрдоган обозначил начало строительства моста через канал.

Турция приступила к реализации проекта канала "Стамбул" в обход Босфора. Об этом на торжественной церемонии сообщил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Политик рассказал, что Анкара начинает строительство судоходного канала "Стамбул", расположенного между Мраморным и Черным морями. Политик нажал символическую кнопку, которая запускает работы по обустройству моста.

Канал "Стамбул" - это новая страница в развитии Турции. По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города. Этот мост - первый шаг в реализации проекта канала. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

На данный момент известно, что мост Салзыдере на одноименной плотине станет одним из шести автомобильных мостов через новый водный канал. Переправа будет расположена в западной части Стамбула.

Сегодня в Турции начнут сооружение "второго Босфора".

Видео: YouTube / Anadolu Ajansı