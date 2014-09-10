Первый камень заложит турецкий лидер Эрдоган.

Сегодня в Турции начнут сооружение "второго Босфора". В торжественной церемонии закладки принимает участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он положит первый камень в основание первого из шести мостов, которые должны пересечь канал "Стамбул". Этот канал также называют "второй Босфор".

Напомним, что возможность реализации данного проекта обсуждалась еще в XVI веке местным султаном Сулейманом Великолепным. Для канала архитектор Синан создал проект. Однако неоднократно начало строительства откладывалось. Власти современной Турции не раскрывают точную стоимость затрат на реализацию проекта, однако, по информации экспертов, строительство обойдется чиновникам от 13 до 20 млрд долларов. Ранее Эрдоган озвучивал сумму в 13 млрд долларов.

Напомним, что "Стамбул" создается частично из средств федерального бюджета, частично за счет инвесторов. Анкара ожидает, что "новый Босфор" станет приносить порядка восьми миллиардов долларов ежегодно за счет оплаты за транзит.

Эрдоган: конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала "Стамбул".

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