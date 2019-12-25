Эрдоган: конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала "Стамбул"

В Анкаре рассказали о проекте строительства канала из Мраморного в Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил о том, что конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала "Стамбул". Выступление политика транслировалось в Twitter-аккаунте главы государства. Он уточнил, что говорит о документе, который закрепляет статус проливов Босфор и Дарданеллы. Ранее министр по окружающей среде и градостроительству Мурат Курум объявил об утверждении плана по строительству проекта, который будет проходить параллельно проливам. Канал соединит Мраморное море с Черным.

Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё - это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Впервые о соединении Мраморного и Черного моря Турция заявила в 2011 году. В тот момент Эрдоган находился в должности премьер-министра. В случае реализации проекта морская артерия станет крупнейшей инфраструктурной программой в истории страны. Строительство канала позволит снизить транспортную нагрузку на Босфор.

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