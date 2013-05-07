Эрдоган раскрыл планы по началу строительства водной артерии из Мраморного в Черное море.

Турция может приступить к осуществлению проекта по строительству канала "Стамбул" уже в июне. Об этом рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Местный телеканал NTV вел трансляцию выступления политика после традиционной пятничной молитвы.

Мы хотим начать строительство с возведения мостов, которые будут пересекать канал. Надеюсь, что мы сможем предпринять шаги по сооружению одного из мостов, который пересечет канал, в июне. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства указал журналистам на необходимость процесса строительства мостов по обеим сторонам проектируемого канала, которые соединит Мраморное и Черное моря. Реализация проекта позволит сократить транспортную загруженность Босфора. Анкара рассчитывает привлечь к финансированию проекта иностранные средства. Ранее Эрдоган упоминал о том, что на "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов.

Видео: YouTube / CNN TÜRK