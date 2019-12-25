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Пилоты РФ попросили Мишустина допустить иностранные вакцины от COVID-19
Сегодня, 11:30
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Пилоты РФ попросили Мишустина допустить иностранные вакцины от COVID-19

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На данный момент ни одна российская вакцина не одобрена EMA.

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Об этом информирует издание "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами. Проблема заключается, в том, что они до сих пор не одобрены европейскими регуляторами.

Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок.

из письма профсоюза пилотов

В аппарате кабинета министров заявили, что письмо пока не было получено.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью. В настоящее время осуществляются все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних следует вакцинировать от COVID-19 только с согласия их родителей.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, профсоюз пилотов
Категории: Новости России, Лента новостей,

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