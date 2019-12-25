Пилоты РФ попросили Мишустина допустить иностранные вакцины от COVID-19

На данный момент ни одна российская вакцина не одобрена EMA.

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Об этом информирует издание "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами. Проблема заключается, в том, что они до сих пор не одобрены европейскими регуляторами.

Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок. из письма профсоюза пилотов

В аппарате кабинета министров заявили, что письмо пока не было получено.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью. В настоящее время осуществляются все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних следует вакцинировать от COVID-19 только с согласия их родителей.

Фото: pixabay.com