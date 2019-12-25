J&J и AstraZeneca пытаются изменить вакцины

Участие в исследовании этого вопроса принимают ученые из Европы, США и Канады.

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих препаратов. Это необходимо, чтобы снизить или полностью исключить риск возникновения тромбоза после вакцинации, сообщает газета The Wall Street Journal.

В исследовании этого вопроса, по информации издания, принимают ученые из Европы, США и Канады. Предполагается, что к началу 2022 года удастся понять, почему возникают тромбы после вакцинации. Однако сейчас неизвестно, есть ли возможность модифицировать вакцины.

Отмечается, что к осени AstraZeneca хочет выпустить новый вариант своей вакцины, который будет эффективен против новых штаммов коронавируса. Однако, по информации газеты, вряд ли компания успеет к этому времени решить проблему с тромбами.

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