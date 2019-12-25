Кузнецова разъяснила порядок вакцинации детей от COVID-19

Вакцинировать несовершеннолетних можно будет только с согласия родителей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних следует вакцинировать от COVID-19 только с согласия их родителей. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Она подчеркнула, что остро обсуждать данную тему несвоевременно, так как пока на территории России нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Однако, по словам Кузнецовой, в настоящее время центр имени Гамалеи проводит исследования препарата "Спутник V" в данном ключе.

Напомним, глава центра Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от COVID-19 могут начать до 20 сентября. По его словам, 5 июля в Москве начались исследование вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В мероприятиях участвуют 100 добровольцев.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов заявил, что в городе состоится голосование об обязательной вакцинации для определенных групп жителей.

Фото: pixabay.com