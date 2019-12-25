Венедиктов анонсировал голосование в Москве об обязательной вакцинации

Оно состоится 29-30 июля.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов заявил, что в городе состоится голосование об обязательной вакцинации для определенных групп жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, данный вопрос будет вынесен на электронное голосование 29-30 июля

Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов. Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы"

Напомним, обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в Москве ввели 16 июня. От коронавируса обязали привиться работников сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, а также социальной защиты. Граждан данных категорий поручено обеспечить первым компонентом вакцины от COVID-19 до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется охватить не менее 60 процентов работников.

Ранее результаты исследования сервиса SuperJob показали, что приблизительно 11% граждан РФ было отказано в приеме на работу ввиду отсутствия прививки от COVID-19.

Фото: Instagram/aavst