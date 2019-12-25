Каждому девятому россиянину отказали в приеме на работу из-за прививки

Большинство из тех, кому было отказано в трудоустройстве, имели зарплату до 50 тыс. рублей.

Результаты исследования сервиса SuperJob показали, что приблизительно 11% граждан РФ было отказано в приеме на работу ввиду отсутствия прививки от COVID-19. Данные привело издание РБК.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян из 394 городов, расположенных на территории государства.

Отсутствие прохождения вакцинации никак не повлияло на трудоустройство 73% респондентов. Остальные затруднились ответить на данный вопрос. Большинство отказов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Отмечается, что большинство из тех, кому было отказано в трудоустройстве, имели зарплату до 50 тыс. рублей. Среди более высокооплачиваемых работников с такой проблемой столкнулись 10% респондентов.

В настоящее время требования об обязательной вакцинации введены в 25 регионах России. В список включены работники сфер, которые чаще всего контактируют с людьми: торговли, медицины, общественного питания и другие.

Ранее эксперты развеяли популярные мифы о вакцинации от коронавируса.

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