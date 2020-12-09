Медики назвали основания медотвода от прививки против COVID-19

Аллергия на некоторые продукты или пыльцу не является противопоказанием к вакцинации.

Российские медики назвали два серьезных основания для медицинского отвода от вакцинации от COVID-19. О них пишет издание РБК. Данными основаниями являются тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента к компонентам ранее введенных препаратов.

По словам врачей, большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не могут быть использованы как основание для медотвода. Иные причины указываются в инструкции к препаратам от коронавируса и в рекомендациях Министерства здравоохранения. Однако они не являются поводом отложить вакцинацию навсегда.

К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа медики относят, например, отек Квинке или анафилактический шок. Подчеркивается, что аллергия на некоторые продукты или пыльцу не является противопоказанием к прививке от коронавируса.

К иным серьезным противопоказанием относят серьезные реакции на ранее введенные препараты. К ним относятся повышенная температура, которая сохраняется в течение длительного времени, а также оттеки и покраснения на месте ввода прививки размером более восьми сантиметров.

Отмечается, что временными противопоказаниями являются обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний. Для восстановления здоровья пациенту дают до четырех недель на восстановление.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук, ученый Сергей Нетесов заявил, что единственным способом защититься от коронавируса без вакцинации и ношения масок является скафандр.

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