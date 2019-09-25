Ученый РАН назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцинации

По его словам, развитие эпидемии напрямую зависит от поведения людей.

Член-корреспондент Российской академии наук, ученый Сергей Нетесов заявил, что единственным способом защититься от коронавируса без вакцинации и ношения масок является скафандр. Об этом он сказал в интервью агентству "РИА Новости".

Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад <…> Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов. Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН

По его словам, единственным верным способом борьбы с COVID-19 является прививка от коронавируса и ношение индивидуальных средств защиты. Нетесов подчеркнул, что развитие эпидемии напрямую зависит от поведения людей.

Напомним, Нетесов заявил, что российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского штамма коронавируса "дельта". По его словам, согласно исследованиям из Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других государств, вакцины, в том числе и российский "Спутник V", хоть и в меньшей степени, но эффективны против данной мутации коронавируса. Нетесов подчеркнул, в настоящее время разработаны эффективные противовирусные препараты, ключевыми составляющими которых являются вирусы, мРНК и белки.

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