Ученый назвал главное отличие штамма коронавируса "Дельта". В интервью "РИА Новостям" доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, что вероятность инфицироваться данным вариантом вируса без ношения медицинской маски выше примерно в два раза минимум.
У прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" - около 5. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.
Сергей Нетесов, эксперт
Специалист объяснил, что первым вариантом коронавируса тоже легко заразиться в заведениях общепита или транспорте, поэтому средства индивидуальной защиты все еще необходимы для населения.
Ученый назвал минимальным число переболевших COVID-19 более одного раза.
Фото: Pixabay.com
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