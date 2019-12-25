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Ученый назвал главное отличие штамма коронавируса "Дельта"
Сегодня, 10:22
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Ученый назвал главное отличие штамма коронавируса "Дельта"

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Эксперт оценил заразность нового варианта ковида.

Ученый назвал главное отличие штамма коронавируса "Дельта". В интервью "РИА Новостям" доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, что вероятность инфицироваться данным вариантом вируса без ношения медицинской маски выше примерно в два раза минимум.

У прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" - около 5. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

Сергей Нетесов, эксперт

Специалист объяснил, что первым вариантом коронавируса тоже легко заразиться в заведениях общепита или транспорте, поэтому средства индивидуальной защиты все еще необходимы для населения.

Ученый назвал минимальным число переболевших COVID-19 более одного раза.

Фото: Pixabay.com

Теги: дельта штамм, ученый
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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