Эксперт пояснил, что многие не проходили лабораторную диагностику.

Ученый назвал минимальным число переболевших COVID-19 более одного раза. Член корреспондент РАН Сергей Нетесов уточнил в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, что сведения о том, что многие пациенты перенесли заражение коронавирусом по нескольку раз не имеет под собой оснований. Специалист уверен, что большинство из них инфицировалось только один раз.

Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Сергей Нетесов, доктор биологических наук

Эксперт заметил, что узнать о коронавирусе можно только пройдя лабораторную диагностику. Он напомнил, что как минимум 15 острых респираторных вирусных заболеваний имеют похожие симптомы, а именно схожих с ковидом - четыре вируса (речь идет о потери запаха и вкуса).

Российский ученый заявил, что первое заражение COVID-19 могло произойти в середине ноября 2019 года.

Фото: Piter.tv