Российский ученый заявил, что первое заражение COVID-19 могло произойти в середине ноября 2019 года

Он предположил, что кто-то мог продавать летучих мышей на одном рынке.

Сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александр Панчин рассказал "Известиям", что первое заражение коронавирусом могло произойти в середине ноября 2019 года.

Ученый отметил, что уханьский рынок, вероятнее всего, стал центром суперраспространения инфекции. Панчин предполагает, что какой-то человек мог продавать летучих мышей на одном рынке, однако потом отправился в Ухань. Однако это мог быть и человек, который любит полазить по пещерам. В результате он мог привезти коронавирус с собой.

Мы не знаем, где произошло первое заражение. Оно могло произойти в любой точке мира, откуда можно добраться до Уханя за несколько дней, — сказал ученый.

Панчин считает, что природный источник вируса ученые смогут найти в течение нескольких лет. Если же у сотрудников Уханьского института обнаружат антитела в их ранних анализах, то это станет доказательством утечки. По словам Панчина, результат исследований был отрицательный. Об этом сообщили в ВОЗ и Китае.

Ранее мы писали, что в В России за последние сутки выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся по состоянию на 2 июля.

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