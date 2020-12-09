На Кубани всех туристов обяжут сделать прививку от коронавируса

Требование о вакцинации на Кубани будет распространяться на всех туристов без исключения. Речь идет даже о тех россиянах, кто на курорт приедет менее чем на три дня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
Так, на Кубани невакцинированному туристу нужно будет при заселении в отель предъявить медотвод и отрацительный тест на коронавируса. Действительна будет также справка о перенесенной инфекции в течение полугода. Кроме того, в течение трех суток необходимо будет туристу подписать согласие на прививку от коронавируса.
Однако турист сможет сам выбрать место вакцинации.
Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток, — сообщил источник ТАСС.
Если турист не привьется после добровольного согласия, то его могут привлечь к ответственности.
Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины "КовиВак". В город поступило 8580 доз препарата.
Фото: pixabay
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