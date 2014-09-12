Москвичи смогут попасть в рестораны с помощью временной татуировки с QR-кодом

Такой рисунок будет держаться на коже две недели.

Жители российской столицы, которые прошли курс вакцинации от COVID-19 или переболели им за последние шесть месяцев, смогут посещать заведения общественного питания города по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом информирует агентство "РИА Новости" со ссылкой на специалистов сервиса доставки еды Delivery Club, являющегося автором проекта.

В настоящее время такая опция тестируется вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Желающие смогут выбрать дизайн татуировки из шести предложенных вариантов. Уточняется, что такой рисунок будет держаться на коже две недели.

С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации <…> Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города. из сообщения пресс-службы Delivery Club

Напомним, начиная с 28 июня, заведения общепита Москвы имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от COVID-19 могут начать до 20 сентября.

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